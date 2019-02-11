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В Новосибирске представят фильмы лучших китайских режиссёров

Культура

Фестиваль «Современное кино Китая» пройдёт с 26 февраля по 3 марта

Новосибирск, 11 февраля 2019, 07:19 — REGNUM  Шесть знаковых художественных фильмов лучших китайских режиссёров будут показаны в Новосибирске в рамках фестиваля «Современное кино Китая», который пройдёт с 26 февраля по 3 марта в центре культуры и отдыха «Победа». Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета.

Организаторы отмечают, что главной задачей фестиваля станет открытие в российской культуре феномена актуального китайского кинематографа. На фестивале «Современное кино Китая» будут показаны китайские кинокартины, относящиеся к эпохам «шестого поколения китайского кинематографа» и «нового китайского кино». Подобное мероприятие проходит в России впервые.

Торжественное открытие фестиваля в «Победе» состоится 26 февраля, чуть позже фестиваль стартует в Москве и Санкт-Петербурге.

Фильмом открытия станет фильм «Пепел — самый чистый белый» режиссера Цзя Чжанкэ, ставший в 2018 году номинантом на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Также в рамках мероприятия будут показаны фильмы: «Овдовевшая ведьма» Цая Чэнцзе, «Ребро» Чжана Вэя, «Дзинпа» Пемы Цедена, «Прах» Ли Сяофэня, и «Слон сидит спокойно» режиссёра Ху Бо.

Каждый фильм фестиваля будет особо представлен публике, также запланированы интервью, дискуссии и конкурс зрительских рецензий, победители которого будут отмечены призами организаторов. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фестиваль организован Новосибирским государственным техническим университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом, Государственной Третьяковской галереей, Штаб-квартирой Институтов Конфуция КНР при поддержке Центра культуры и отдыха «Победа» и министерства культуры Новосибирской области.

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