В оригинальной версии «Игры престолов» белые ходоки могли разговаривать

Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Оригинальный пилотный выпуск сериала «Игра престолов» сильно отличался от того, который знаком поклонникам шоу, около 90% материала были пересняты. Об этом 10 февраля сообщил портал CBR.

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Согласно оригинальному сценарию, который написали шоуранеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс, рейнджеру Ночного дозора Уиллу удалось подслушать, как Белые Ходоки разговаривали и молились. Кроме того, в первой версии пилотного эпизода зрители могли увидеть разговоры пьяных Джона Сноу и Тириона Ланнистера, а также момент, когда Серсея Ланнистер тайно последовала за Робертом Баратеоном и Недом Старком в склепы Винтерфелла, и сожгла перо, которое Роберт оставил на могиле Лианны Старк.

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Напомним, первый эпизод восьмого и финального сезона сериала «Игра престолов» зрители смогут увидеть 14 апреля 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что актриса Лена Хиди, сыгравшая в «Игре престолов» Серсею Ланистер, присоединилась к проекту фильма Gunpowder Milkshake, который по стилистике будет похож на фильмы «Убить Билла» и «Малыш на драйве».

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