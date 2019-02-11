«Лего. Фильм 2» обошел в российском кинопрокате триллер «Клаустрофобы»

Москва, , 05:20 — REGNUM Анимационная картина «Лего. Фильм 2» заняла первое место в рейтинге кинопроката России и Белоруссии, ей удалось собрать около 112 млн рублей за премьерные выходные. Об этом 10 февраля сообщил портал Kinobusiness.

Согласно предварительным подсчетам, фильму «Клаустрофобы» Адама Робитела удалось собрать в период с 7 по 10 февраля 2019 года около 107 млн рублей. Третье место в рейтинге заняла комедия «Как я стал русским» с результатом 72 млн рублей.

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Напомним, «Лего. Фильм 2» является продолжением картины «Лего Фильм» 2014 года, снял его режиссер Майк Митчел, в качестве продюсеров выступили Рой Ли, Дэн Лин и Фил Лорд. По сюжету, героям, которых зрители хорошо знают по первой части мультфильма, предстоит дать отпор захватчикам из космоса.

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