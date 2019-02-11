Кэмерон раскрыл название нового боевика о Терминаторе

Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Название шестого по счету полнометражного фильма о роботах-терминаторах раскрыл американский режиссер Джеймс Кэмерон. Об этом сообщает Yahoo.

Текущее рабочее название картины «Терминатор: Темная Судьба», рассказал Кэмерон. Действие боевика будет разворачиваться во время «судного дня», до событий третьей картины франшизы «Терминатор. Восстание машин».

Премьера боевика запланирована на 31 октября 2019 года. Среди создателей фильма — режиссер «Дэдпула» Тим Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту в цикле «Терминатор» вышло пять полнометражных фильмов и телесериал, есть также комиксы, книги и видеоигры. Первый боевик серии с Арнольдом Шварценеггером в главной роли был снят в 1984 году.

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