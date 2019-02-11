Альфонсо Куарон получил премию BAFTA за лучший фильм

Лондон, , 02:03 — REGNUM Драматический фильм «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона объявлен Британской киноакадемией лучшим фильмом года. Об этом сообщает Sky News.

Куарон также получил премию BAFTA в номинации «Лучшая режиссерская работа». В картине, название которой дал обеспеченный район Мехико, разворачивается история мексиканской семьи.

Лучшим британским фильмом признана историческая лента «Фаворитка», повествующая о придворных интригах в эпоху правления Анны Стюарт. Фильм снял греческий режиссер Йоргос Лантимос, Оливия Колман получила приз BAFTA за роль королевы Анны как лучшая актриса.

В номинации «Лучшая мужская роль» премии удостоен Рами Малек. Американский актёр египетского происхождения сыграл певца Фредди Меркьюри в биографической ленте «Богемская рапсодия» Брайана Сингера и Декстера Флетчера.

Премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) была впервые вручена в Лондоне в 1948 году.

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