Опубликована грамматика талышского языка

Москва, , 21:07 — REGNUM Вышел в свет фундаментальный труд по грамматике литературного талышского языка «Талышский язык: фонетика, морфология, синтаксис» Фахраддина Абосзода и Аваза Садыхзода. В книге, изданной Талышской Национальной Академией на талышском языке, разработаны все основные разделы грамматики этого автохтонного языка Южного Прикаспия. За основу литературного языка авторами был взят северный диалект, распространенный в талышеязычных районах Азербайджанской Республики, а также на части талышеязычного ареала Ирана. В данном исследовании Фахраддин Абосзода, автор крупнейших талышских словарей, углубил и развил работу другого известного талышского филолога покойного Аваза Садыхзода (1942−1999), посмертно опубликованную в 2002 г. в Санкт-Петербурге на тюркском (азербайджанском) языке. Научным редактором книги является талышский поэт и публицист Джамал Лалазоа (Агаев).В связи с тем, что 6 сентября 2018 г. Фахраддин Абосзода был арестован полицией Люберецкого района Московской области РФ по требованию Службы госбезопасности Азербайджана и все еще содержится в СИЗО-6 г. Коломна для возможной экстрадиции, книгу к изданию готовил другой сотрудник Талышской Национальной Академии — главный редактор «Вестника ТНА» Игбал Абилов (Абилзода).Напомним, известный талышский ученый, журналист и политический деятель Фахраддин Абосзода обвиняется азербайджанскими властями в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики (ст. 281.2 УК АР), а также в разжигании межнациональной розни (ст. 283.1 УК АР), за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В период вменяемых ему обвинений он находился в России.

В 2011 г. Ф. Абосзода, преследовавшийся в Азербайджане по политическим мотивам, получил временное убежище на территории Российской Федерации в УФМС России по Московской области. В 2014 он получил вид на жительство на территории РФ и в установленном порядке, отказавшись от азербайджанского гражданства, обратился с заявлением о приобретении российского гражданства. Данное заявление до сих пор не рассмотрено. В период заключения Ф. Абосзода обратился в соответствующие российские органы с заявлением для повторного получения временного убежища, а также статуса беженца. Однако на этот раз ему было отказано в этих заявлениях. 28 сентября 2019 г. в Люберецком городском суде пройдет заседание по вопросу обжалования отказа на предоставление статуса беженца.

Выдача Азербайджану Фахраддина Абосзода может стать смертельным приговором для него, а также началом новых репрессий против талышских деятелей в этой республике, как это имело быть после арестов в Баку Новрузали Мамедова (в 2007 г.) и Гилала Мамедова (в 2012 г.) — главных редакторов единственной талышской газеты «Голос Талыша».