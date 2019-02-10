От роскоши к нищете: Россия 1917 года в наивных глазах

Александр Томилин, , 17:44 — REGNUM

Вышло новое переиздание книги известной американской писательницы Елены Раппопорт, посвящённое одному из самых прекрасных и трагических городов в нашей истории — Санкт-Петербургу. Исследование охватывает переломный и сложный период, с февральской революции до октябрьской. Казалось, что политика тех лет давно уже изучена и не нуждается в дополнительных исследованиях. Тем не менее, попытка автора рассказать, как роскошная имперская столица стала колыбелью пролетарской революции не может быть оставлена в стороне.

Саму катастрофу, автор описывает глазами иностранцев, которые стали свидетелями двух революций. Дипломаты и их семьи, журналисты и приезжие — как они увидели русский бунт, бессмысленный и беспощадный? Как они попытались дать ему объяснение? Многие из них, в попытках понять «загадочную русскую душу», читали Достоевского. Американские журналисты, британские аристократы, медсёстры, суфражистки, дипломаты, бизнесмены, и даже чернокожий камердинер американского посла — все они видели кумачовые флаги на Невском, стрельбу и кровь, которая заставила круто повернуть российскую историю. Их письма, дневники, воспоминания стали источником для автора, на основании которых была написана яркая и интересная книга.

Как всегда, литературный талант автора не оставляет сомнений. Романтическое сравнение Петрограда зимы 1916−1917 годов с задумчивым, осаждённым городом, его описания, рождают в голове мрачную и привлекательную в своей нуарности картину заснеженного и величественного города дворцов, ожидающего катастрофы.

Книга является увлекательным рассказом о неизвестных зрителях русской революции, созданном на редких источниках, снабжённым научно-справочным аппаратом. Но ни аналитики, ни обобщающих выводов, вообще никакого исследования на этом материале по заявленной теме — революция глазами иностранцев — проведено не было. Является ли это недостатком книги, написанной журналистом? Скорее нет, несмотря на перекос в сторону эмоций, попыток создать яркую картинку из описаний. Книга не является научной работой, а журналистским исследованием на определённую тему. Удалась ли эта попытка? Можно сказать, что да. Книга получилась яркая, интересная, наивная. Она вполне заинтересует, как и иностранцев, пожелавших узнать историю России глазами их соотечественников, и российских читателей.