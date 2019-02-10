В Приморье откроют филиал Московской государственной академии хореографии

Владивосток, , 11:27 — REGNUM В Приморье будет создан филиал одного из старейших театральных высших учебных заведений России — Московской государственной академии хореографии. Таковы результаты встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко и ректора МГАХ Марины Леоновой. Уже в следующем месяце может начаться отбор талантливых ребят в новое престижное учебное заведение. Планируется, что обучаться в школе будут не только ребята из Владивостока, но и из других регионов Дальнего Востока. Для того, чтобы пополнить ведущее хореографическое училище будущими звездами балета, в области будет проведена работа по созданию сети танцевальных кружков и секций, сообщил губернатор.