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В Приморье откроют филиал Московской государственной академии хореографии

Культура

Об этом договорились губернатор Приморья Олега Кожемяко и ректор МГАХ Марина Леонова

Владивосток, 10 февраля 2019, 11:27 — REGNUM  В Приморье будет создан филиал одного из старейших театральных высших учебных заведений России — Московской государственной академии хореографии. Таковы результаты встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко и ректора МГАХ Марины Леоновой. Уже в следующем месяце может начаться отбор талантливых ребят в новое престижное учебное заведение. Планируется, что обучаться в школе будут не только ребята из Владивостока, но и из других регионов Дальнего Востока. Для того, чтобы пополнить ведущее хореографическое училище будущими звездами балета, в области будет проведена работа по созданию сети танцевальных кружков и секций, сообщил губернатор.

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Культурная хроника
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