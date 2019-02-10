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Год культуры и туризма для России и Турции откроется в Большом театра

Культура

Постановкой турецкой оперы «Троя»

Москва, 10 февраля 2019, 11:13 — REGNUM  Год культуры и туризма, который будет для России и Турции общим, откроется постановкой турецкой оперы «Троя» в Большом театра в Москве, об этом 10 февраля заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

2019 год объявлен перекрестным годом культуры и туризма между двумя странами. Его торжественное открытие состоится 8 апреля, когда и будет дана опера. Как ожидается, в мероприятии примут участие президенты обеих стран.

Напомним, отношения между Россией и Турцией за последние годы претерпели значительные изменения, от теплых к враждебным и вновь дружественным. Два государства тесно связаны экономически, культурно и политически, поэтому и Москва и Анкара заинтересованы в стабильности связей.

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