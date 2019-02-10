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Герой «Простоквашино» в новой серии влюбится в соседку

Культура

На экраны выходит уже 11 сезон мультфильма

Герой «Простоквашино» в новой серии влюбится в соседку
Цитата из м/ф «Простоквашино». реж Михаил Солошенко. 2018. Россия
Герои мультфильма

Москва, 10 февраля 2019, 09:30 — REGNUM  Новая серия «Простоквашино» расскажет детям об истории любви главного героя Дяди Федора и его соседки Оли, сообщает 10 февраля агентство городских новостей «Москва».

В первой серии нового, 11 сезона популярного мультфильма, Дядя Федор будет находится в растерянности из-за неспособности привлечь внимание девочки, которая ему очень нравится. На помощь другу как всегда придут его верные друзья — Матроскин и Шарик.

Напомним, мультсериал «Простоквашино» появился на свет в советские времена, он был создан на основании произведений детского писателя Эдуарда Успенского. Пользуясь было славой мультфильма «Союзмультфильм» принял решение снять новые серии популярной истории.

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