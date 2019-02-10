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Звезда «Такси» вновь посетит Россию

Культура

Несмотря на то, что прошлый раз его здесь побили

Москва, 10 февраля 2019, 09:17 — REGNUM  Звезда популярного фильма «Такси» Сами Насери вновь решил посетить Россию, сообщает 8 февраля издание Starhit.ru.

Несмотря на то, что во время прошлого посещения российской столицы актер был серьезно избит, он все-таки нашел смелость на повторную поездку в Москву.

Целью посещения России Насери стало участие в проекте «Учитель», организованном его братом Биби Насери. В съемках примут участие дети, проживающие в детских домах, а также заключенные детских колоний.

Напомним, звезда одной из популярнейших франшиз Евросоюза Сами Насери не раз посещал Россию. Прошлый его визит закончился госпитализацией и операцией на хрусталике глаза. Дело в том, что актер не смог поделить очередь в одном из караоке-баров, что стало причиной драки.

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