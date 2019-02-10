Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
07:58:05 МСК

В Лос-Анджелесе состоится вручение престижной премии Grammy

Культура

Всего будет разыграно 84 статуэтки

Лос-Анджелес, США, 10 февраля 2019, 07:57 — REGNUM  В американском городе Лос-Анджелес состоится 61-я церемония вручения премии Grammy, сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Всего награды вручаются аж в 84 категориях, однако наиболее престижными считаются следующие: «Альбом года», «Запись года», «Песня года», «Лучший новый исполнитель». Победителем может стать только то произведение, которое появилось на свет в период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года.

Ведущим церемонии будет известная исполнительница Алиша Киз, которая 29 раз выдвигалась на данную премию и завоевывала ее 15 раз. Шоу состоится 10 февраля в США, когда в Москве будет глубокая ночь.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский рэпер установил мировой рекорд по скорости исполнения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить