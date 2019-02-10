В Лос-Анджелесе состоится вручение престижной премии Grammy

Лос-Анджелес, США, , 07:57 — REGNUM В американском городе Лос-Анджелес состоится 61-я церемония вручения премии Grammy, сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Всего награды вручаются аж в 84 категориях, однако наиболее престижными считаются следующие: «Альбом года», «Запись года», «Песня года», «Лучший новый исполнитель». Победителем может стать только то произведение, которое появилось на свет в период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года.

Ведущим церемонии будет известная исполнительница Алиша Киз, которая 29 раз выдвигалась на данную премию и завоевывала ее 15 раз. Шоу состоится 10 февраля в США, когда в Москве будет глубокая ночь.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский рэпер установил мировой рекорд по скорости исполнения