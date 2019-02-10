В Лондоне объявят имена лауреатов кинопремии BAFTA

Лондон, , 07:55 — REGNUM Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назовет имена лауреатов на очередную, уже 72-ю по счету премию, сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Церемония вручения наград состоится в Альберт-холе, всего на высшую кинопремию Соединенного Королевства будет претендовать десятки фильмов в 24 номинациях.

Фаворитом в гонке является картина «Фаворитка», претендующая на награду в 11 категориях и 12 номинациях. Фильм повествует о судьбе двух придворных дам, претендующих на первую роль при дворе королевы Анны.

Напомним, британская киноакадемия была образована в 1947 году. На ряду с «Золотым глобусом» — голливудской кинопремией — считается генеральной репетицией перед «Оскаром», так как зачастую предвосхищает результаты главной американской премии в области кинематографа.

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