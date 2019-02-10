Ста известен победитель фестиваля в Сан-Ремо

Рим, , 07:31 — REGNUM Победителем очередного, 69-го музыкального конкурса «Сан-Ремо» в Италии стал певец Махмуд, исполнивший песню «Деньги», сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Популярный итальянский певец, родившийся в семье выходца из Египта и гражданки Италии, от имени своего персонажа обращается к отцу, бросившему семью ради финансового благополучия.

По словам Махмуда, данная композиция очень личная, однако не уточнил — имеет ли она биографические черты.

Напомним, итальянский песенный конкурс «Сан-ремо», ежегодно проходящий в одноименном городе, за последние годы значительно утратил популярность. Так, в 2019 году, несмотря на активное освещение мероприятия, его рейтинги упали до десятилетнего минимума.

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