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В Москве представят спектакль о трагедии курдского народа «ANGEL»

Культура

Моно-спектакль будет показан 20 и 22 февраля

Лондон, 10 февраля 2019, 07:14 — REGNUM  В феврале в Москве состоится показ по нашумевшей пьесе Генри Нейлора «ANGEL», повествующий о трагедии курдского народа, через историю молодой девушки, сообщает 10 февраля Kurdistan.ru.

Моно-спектакль с участием известной актрисы Авиталь состоится 20 и 22 февраля в культурном центре Эммануила Виторгана.

За работу в данной постановке актриса удостоилась многочисленных международных наград, а также была номинирована на звание лучшей актрисы 2018 года. В 2016 году спектакль «ANGEL» был признан лучшей камерной постановкой в Великобритании.

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