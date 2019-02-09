В Саратовском академическом театре поставили спектакль «Два веронца»

Саратов, , 19:19 — REGNUM В Саратовском академическом театре драмы поставили спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Два веронца», сообщает 9 февраля портал «Культуромания».

Постановка стала дипломной для студентов театрального института, обучающихся в консерватории имени Собина. Особенностью спектакля стало перенесение его сюжета в 70-е годы XX века.

Произведение повествует о настоящей любви, а также о коварстве и предательстве, которые являются непременными спутниками любовной драмы. Учитывая специфику постановки, все костюмы и декорации также соответствуют XX веку.

Напомним, прием осовременивания классических постановок в постмодернистском театральном искусстве не нов. С его помощью авторы стараются актуализировать те проблемы, которые поднимает автор оригинальной пьесы.

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