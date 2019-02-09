Суббота, 9 Февраля 2019 года
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Нетребко споет в Большом театра

Культура

Сроки не уточняются

Москва, 9 февраля 2019, 17:31 — REGNUM  Народная артистка России Анна Нетребко примет участие в одной из постановок Большого театра, сообщает 9 февраля ТАСС.

Звезда мировой оперы, проживающая в Вене, подписала контракт с одним из лучших музыкальных театров страны.

«У нас уже есть подписанный контракт на постановку, но к сожалению, он будет реализован не завтра, как мне хотелось бы, но в скором будущем», — подчеркнула Нетребко.

Подробности о предстоящей постановке артистка раскрыть отказалась, отметив, что не имеет права раскрывать их так как премьера состоится не в следующем сезоне.

Также Нетребко добавила, что готова петь в Большом театре хоть завтра, но, к сожалению, не находит для себя подходящего репертуара.

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