Кассовый успех «Аквамена» повлиял на решение снять спин-офф серии

Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Благодаря кассовому успеху фильма об одном из многочисленных героев комиксов Marwel — Аквамене, кинокомпания Warner планирует снять спин-офф, сообщает 9 февраля Киноафиша России.

Новый фильм киновселенной получил название «Впадина», именно там живут «тренчи», страшные существа, одичавшие и превратившиеся в монстров. Новая картина не сможет похвастаться тем же бюджетом, что и «Аквамен».

Как отмечают создатели будущего фильма, в работе над картиной «Впадина» не примут участия герои из оригинального фильма.

Напомним, комиксы Marvel снискали широкую популярность среди потребителей поп-культуры, данный факт стал причиной массового создания однообразных фильмов, посвященных приключениям героев этих комиксов.

Десятки уже снятых картин и новых, готовящихся к появлению, создали целую вселенную, которая полна взаимными соприкосновениями и переплетением сюжетов.

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