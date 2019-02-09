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В Перми откроется фото-выставка «Лавка фотографа»

Культура

Вместе с ней посетителям покажут инсталляцию

В Перми откроется фото-выставка «Лавка фотографа»
Иллюстрация: Югова Т
Планета на обочине

Пермь, 9 февраля 2019, 17:15 — REGNUM  В Пермской Арт-резиденции состоится презентация фото-выставки «Лавка фотографа», сообщает 9 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Работы будут представлены Пермским союзом фотохудожников и фотоклубом «Пермь». Выставка продлится ровно месяц с 10 февраля по 10 марта.

«Разноплановые по стилю и содержанию авторские фотографические коллекции объединены ритмом заполнения выставочного пространства, как декорациями к театральной пьесе», — отмечают организаторы мероприятия.

В рамках выставки будут созданы инсталляции, материалом для которых послужат фотографии, старые модели фотоаппаратов и прочие интересные объекты. Экспозиция делится на 12 частей.

Торжественное открытие выставки состоится 10 февраля в Пермской Арт-резиденции в 14.00 (по местному времени). Вход на мероприятие — свободный. Работа будет продолжаться до 10 февраля.

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