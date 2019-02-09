Пермский вандал нарисовал на льду Камы очередное грустное лицо

Пермь, , 17:21 — REGNUM Алексей Илькаев, известный в Перми порчей государственного имущества, в частности арт-объекта «Счастье не за горами», нарисовал на льду реки Камы грустное лицо, сообщает 9 января корреспондент ИА REGNUM.

Если раньше Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, использовал в своих работах краски, то теперь он обошелся без них: изображение было сделано простым очищением льда от снега.

Напомним, несмотря на то, что Илькаев называет себя уличным художником, некоторые его акции носят провокативный характер, а также оцениваются уголовным кодексом как акты вандализма.

Активист снискал известность после того, как испортил арт-объект «Счастье не за горами» и заплатил за него штраф, значительно меньший нежели стоимость реконструкции знака, которую оплатило государство.

Сам Илькаев признался, что его провокации помогают в бизнесе: увеличивают сбыт его продукции с изображением грустных лиц.

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