В Петербурге проходит возложение цветов к могиле Федора Достоевского

Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM 9 февраля в Санкт-Петербурге пройдут памятные мероприятия в ознаменование 138-летия со дня смерти великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. В музее Музее Достоевского в Санкт-Петербурге заслуженный артист России Сергей Бызгу прочтет страницы из «Дневника писателя», доктор филологических наук Борис Тихомиров выступит в лекцией «Калейдоскоп публицистики: уголовные процессы, спиритизм и другое"В 14 часов на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры пройдет возложение цветов на могиле Достоевского. В 15 часов в Соборе Владимирской Иконы Божией Матери начнется панихида по писателю.