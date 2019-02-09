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В Петербурге проходит возложение цветов к могиле Федора Достоевского

Культура

9 февраля исполнится 138-летия со дня смерти писателя Федора Достоевского

Санкт-Петербург, 9 февраля 2019, 14:45 — REGNUM  9 февраля в Санкт-Петербурге пройдут памятные мероприятия в ознаменование 138-летия со дня смерти великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. В музее Музее Достоевского в Санкт-Петербурге заслуженный артист России Сергей Бызгу прочтет страницы из «Дневника писателя», доктор филологических наук Борис Тихомиров выступит в лекцией «Калейдоскоп публицистики: уголовные процессы, спиритизм и другое"В 14 часов на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры пройдет возложение цветов на могиле Достоевского. В 15 часов в Соборе Владимирской Иконы Божией Матери начнется панихида по писателю.

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Культурная хроника
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