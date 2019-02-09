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В Петербурге концертом в филармонии откроют год 100-летия Даниила Гранина

Культура

Даниил Гранин был завсегдатаем Петербургской филармонии

Санкт-Петербург, 9 февраля 2019, 14:10 — REGNUM  9 февраля в Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоится торжественный концерт, посвященный открытию года 100-летия писателя Даниила Гранина. В этом вечер Академический симфонический оркестр под управлением блестящего музыканта, большого друга Даниила Гранина Мариса Янсонса исполнит Пятую симфонию Бетховена и Второй фортепианный концерт Прокофьева. Солист — выдающийся пианист Денис Мацуев.

Даниил Гранин был частым гостем в филармонии. Здесь же прошел и вечер в честь его 90-летия.

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Культурная хроника
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