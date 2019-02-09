В зале «Зарядье» в Москве — Большой концерт в честь Китайского Нового года

Москва, , 13:54 — REGNUM 9 февраля в Большом зале концертного комплекса «Зарядье» пройдет концерт Сучжоуского китайского оркестра под руководством маэстро Пэн Цзяпэна. Каждый год во время празднования Китайского Нового года один из ведущих китайских оркестров отправляется в международное турне. Проект «Большой концерт в честь Китайского Нового года» путешествует по миру с 1998 года. В 2019 г. такой концерт состоится в Люцерне и Дрездене, Гамбурге и Будапеште, Варшаве и Петербурге.

Сучжоуский китайский оркестр под руководством маэстро Пэн Цзяпэна и солисты Кан Цяосюань (виолончель) и Чжу Чанъяо (скрипка эрху) познакомят публику с традиционной музыкой и современными аранжировками народных китайских мелодий.