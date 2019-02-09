Тысячи орхидей украсили фестиваль в Королевком саду Кью в Лондоне

Лондон, , 13:17 — REGNUM Ежегодный 24-ый фестиваль орхидей открылся в Королевском ботаническом саду Кью в Лондоне. Об этом 9 февраля сообщил сайт Королевского ботанического сада.

В этом году фестиваль орхидей посвящён Колумбии. Эта страна — вторая в мире по разнообразию произрастающих в ней орхидей. Здесь произрастает 4270 видов этих экзотических цветов. Десятки видов этого цветка были привезены для показа на фестивале.

На фестивале зрителям будут представлены 6200 орхидей. Кроме того, в экспозицию цветочных выставок фестиваля включены инсталляции в виде животных, которые встречаются в тропических широтах. Здесь посетители смогут найти большого ленивца, выполненного из растительных материалов, цветочного тукана, ягуара и черепаху.

Не были забыты и знаменитая разноцветная река Колумбии Каньо Кристалес, а также легенда об Эльдорадо, колумбийский кофе и какао. Это всё было обыграно в экспозициях фестивальных выставок. А из тысяч бумажных бабочек был составлен колумбийский флаг.

Кроме цветочных выставок организаторы запланировали множество мероприятий: мастер-классы по выращиванию и уходу за растениями, танцы, беседы с учёными, изучающими природу Колумбии. Посетители смогут попробовать настоящий колумбийский кофе и традиционную еду.

Фестиваль орхидей в Лондоне продлится до 10 марта. Это мероприятие призвано продемонстрировать ту огромную работу, которую проводит коллектив Королевского ботанического сада Кью по изучению растительного мира Колумбии. В настоящее время учёные Великобритании проводят девять совместных научных проектов с Колумбией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о фестивале орхидей «Тропическая зима» в Москве. Здесь в экспозицию выставки вошли, кроме редких сортов орхидей, насекомоядные растения, суккуленты, лианы, пальмы, кактусы.

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