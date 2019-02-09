В Петербурге открывают мемориальную доску писателю Даниилу Гранину

Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM 9 февраля на фасадедома 8 по Малой Посадской улице в Санкт-Петербурге будет открыта Мемориальная доска почетному гражданину Санкт-Петербурга, писателю Даниилу Гранину (1919−2017). Как сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в этом доме литератор жил с 1955 года, то есть более 60 лет: здесь были написаны его самые известные произведения.

Напомним, что в соответствии указом президента России Владимира Путина «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения» в 2019 году будут проведен целый ряд памятных мероприятий. Имя Даниила Гранина присвоено городской библиотеке, а также скверу в центре его родного города.