В Москве открывается Международный конкурс кларнетистов

Москва, , 11:22 — REGNUM 9 февраля в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве открывается I Международный конкурс кларнетистов. Он приурочен к 95-летию известного кларнетиста, народного артиста РФ, профессора Ивана Мозговенко. Сам маэстро возглавляет жюри, в которое также вошли исполнители и педагоги из России, Франции, Венгрии, США, Австралии. Прослушивания, концерты, мастер-классы будут проходить до 13 февраля. Гала-концерт и награждение лауреатов состоятся 13 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.