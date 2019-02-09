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В Москве открывается Международный конкурс кларнетистов

Культура

Он пройдет с 9 по 13 февраля

Москва, 9 февраля 2019, 11:22 — REGNUM  9 февраля в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве открывается I Международный конкурс кларнетистов. Он приурочен к 95-летию известного кларнетиста, народного артиста РФ, профессора Ивана Мозговенко. Сам маэстро возглавляет жюри, в которое также вошли исполнители и педагоги из России, Франции, Венгрии, США, Австралии. Прослушивания, концерты, мастер-классы будут проходить до 13 февраля. Гала-концерт и награждение лауреатов состоятся 13 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

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Культурная хроника
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