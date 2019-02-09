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«Лучший выбор». Продюсер оценила шансы Лазарева на «Евровидении-2019»

Культура

Из тех претендентов, которые были заявлены

Москва, 9 февраля 2019, 05:04 — REGNUM  Выбор Сергея Лазарева в качестве представителя России на «Евровидении-2019» правильный, заявили российский продюсер Яна Рудковская в интервью ТВЦ.Ru.

«У него действительно очень большие шансы, — сказала Рудковская. — Это, на самом деле, лучший выбор, который может быть из тех претендентов, которые были заявлены, были в планах на конкуренцию Сергею».

Продюсер сказала, что Израиль — это «дружеская нам страна». К тому же там много русскоязычных граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лазарев выбран российским представителем на 64-м песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Тель-Авиве. Его первое выступление состоится 16 мая.

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