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В Великобритании скончался актер Альберт Финни

Культура

Ему было 82 года

Лондон, 8 февраля 2019, 21:11 — REGNUM  В Великобритании в возрасте 82 лет скончался известный актер Альберт Финни. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на семью актера.

Члены семьи актера рассказали, что Финни скончался после непродолжительной болезни.

«Скончался после недолгой болезни в кругу тех, кто был с ним рядом», — рассказал представитель семьи Финни.

Мировую известность Финни принесла роль Эркюля Пуаро в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» по мотивам одноименного романа Агаты Кристи.

Также известны работы Финни в таких фильмах, как «Том Джонс», «Перекресток Миллера», «Эрин Брокович», «Крупная рыба» и «Ультиматум Борна».

В киноиндустрии Финни проработал более 60 лет. Он пять раз номинировался на «Оскар», один раз был удостоен «Эмми» за роль в сериале «Черчилль». Также Финни два раза получал премию BAFTA и три раза становился лауреатом «Золотого глобуса».

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