Калужское министерство культуры подвело итоги работы за 2018 год

Калуга, , 19:08 — REGNUM Министр культуры Калужской области Павел Суслов выступилна расширенном заседании коллегии ведомства, где были подведены итоги 2018 года и цели на 2019-й, сообщили 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Важными направлениями работы в 2019 году станут реализация мероприятий в рамках объявленного в России Года театра, подготовка и празднование 75-летия образования Калужской области, подготовка к 75-летию Великой Победы. Министр культуры области отметил, что в регионе развивается музейная сеть. К объединенному музею-заповеднику присоединяются новые филиалы. В целях создания филиала Эрмитажа в Калуге совместно с Управлением по охране объектов культурного наследия области в 2018 году разработан проект приспособления Дома гражданского губернатора под музейную деятельность, который проходит государственную экспертизу. В 2019 году начнутся мероприятия по его реставрации.

Объектами пристального внимания министерства остаются усадьба Полотняный Завод, архитектурный ансамбль «Гостиные ряды», Палаты Торубаевых, усадьбы Авчурино и Павлищев Бор и другие. Поиск инвесторов, готовых выступить партнерами в государственно-частных проектах реставрации данных памятников — приоритетная задача министерства и Управления по охране объектов культурного наследия.

По словам главы Минкультуры, на территории области выстроена система фестивалей и праздников, 2018 год отмечен в регионе оживлением гастрольной деятельности театральных и концертных коллективов. Участие в этой работе принимают в том числе и некоммерческие организации, пример — Международный кинофестиваль «Встреча». Павел Суслов призвал потенциальных получателей государственных и негосударственных грантов активнее заявлять о себе.

В соответствии с соглашением бюджету области из федерального бюджета предоставлена субсидия на поддержку отрасли культуры Калужской области. Средства пойдут на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений и лучших сельских учреждений культуры, комплектование книжных фондов библиотек, подключение общедоступных библиотек к сети интернет, техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов, создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» («Местный дом культуры») в 2018 году региону была выделена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Кроме того, в 2018 году Калужской области выделена федеральная субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Также регион успешно участвует в конкурсах Фонда кино по поддержке кинотеатров. На сегодняшний день в области уже открыто 14 новых цифровых кинозалов на базе культурно-досуговых учреждений.

Глава ведомства отметил, что в 2017—2018 годах для всех муниципальных районов выделены субсидии из областного бюджета на приобретение автоклубов для выездного обслуживания населения.

Современной площадкой для развития различных направлений творчества является Инновационный культурный центр. В 2018 году там был создан коворкинг-центр «Точка кипения» — пространство коллективной работы по различным направлениям. Летний амфитеатр оборудовали светодиодным экраном, что дает возможность транслировать фильмы в формате высокой четкости при любых погодных условиях. В областной филармонии проведен ремонт зрительного зала и гардеробной, произведена реконструкция оркестровой ямы, обновлено покрытие сцены. Продолжается переоборудование открытой концертной площадки «Гостиный двор».

В октябре 2018 года, в рамках реализации всероссийского проекта Министерства культуры РФ состоялось открытие виртуального концертного зала на базе областной филармонии. Калужский театр юного зрителя и Калужский кукольный театр получили новое оборудование в рамках поддержки из федерального бюджета, такая же поддержка будет продолжена и в 2019 году.

Стабильно работают библиотеки области, по сути являющиеся местными центрами общественной и культурной жизни, особенно на селе. Они успешно участвуют в реализации крупных федеральных проектов модернизации библиотек.

Растет число обучающихся в детских школах искусств. Повышается конкурс при поступлении в областной музыкальный колледж и областной колледж культуры и искусств, чему во многом способствуют меры поддержки талантливых детей и молодежи на федеральном и региональном уровнях. Ежегодно присуждаются стипендии правительства области одаренным детям и молодежи, выделяются субсидии из федерального бюджета на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

В 2018 году по решению правительства РФ детские школы искусств калужского региона получили 77 фортепиано. Ежегодно из областного бюджета выделяется 5 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов для организаций дополнительного образования в сфере культуры.

В Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского продолжается работа по организации обучения по специальностям сферы культуры. Здесь ведется обучение по направлениям «Библиотечно-информационная деятельность», «Народное художественное творчество», «Педагогика сценического искусства». Следующий шаг — открытие в 2019 году специальности «Социокультурная деятельность» и «Музыкальное исполнительство».

Благодарность руководству области за поддержку в реализации проектов выразили присутствующие на коллегии в Калуге: народный артист РФ, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев, заслуженный артист РФ, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников, директор Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Подводя итог работы коллегии, губернатор области Анатолий Артамонов коснулся всех направлений работы ведомства. Речь шла о восстановлении памятников истории и архитектуры, сохранении мемориалов, посвященных военной истории Отечества, об образовательных проектах и воспитании последователей, важности поддержки культуры на селе, о работе театров.

Говоря о Калужском ТЮЗе, Анатолий Артамонов признал стесненные условия, в которых находится детский театр.

«Мы понимаем, что вам нужно выходить на большие площадки, и мы обязательно это в ближайшее время сделаем. Мы сделаем театр юного зрителя одним из лучших в стране», — сказал калужский губернатор.