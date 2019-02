Названа дата начала съемок сериала Amazon «Темная башня» по Стивену Кингу

Сиэтл, США, , 15:52 — REGNUM Стала известна дата начала съемок сериала «Темная башня» по одноимённому циклу фантастических романов Стивена Кинга. Об этом 7 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Производством шоу намерена заняться компания Amazon, ранее в сети появилась информация, что проект обещает стать самой амбициозной адаптацией популярного цикла. Съемки сериала начнутся в начале апреля 2019 года. Отмечается, что в настоящее время компания проводит кастинг среди молодых актеров в возрасте от 16 до 18 лет.

Читайте также: Норман Ридус: вторая часть девятого сезона «Ходячих мертвецов» будет лучшей

Напомним, в августе 2017 года на экраны вышла картина Николая Арселя «Тёмная башня», главные роли в которой исполнили Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи. При бюджете $60 млн фильм смог собрать в мировом прокате чуть более $113 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел первый трейлер женского спин-оффа «Плохих парней»