В США умер енот, ставший моделью для Ракеты из «Стражей галактики»

Лос-Анджелес, США, , 15:37 — REGNUM В США умер Енот по кличке мистер Орио, который стал прототипом для Ракеты из фильма Marvel «Стражи галактики». Об этом 7 февраля сообщило руководство фермы Quinta Layla на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/quintalayla/posts/1862813517160687

Сотрудники организации заявили, что их сердца разбиты. Мистер Орио скончался утром 7 февраля 2019 года, причиной его смерти стала некая непродолжительная болезнь. Персонал фермы поблагодарил ветеринаров за сострадание и заботу, которую они проявили по отношению к животному.

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Напомним, мистер Орио был тем самым енотом, который появился на красной дорожке Голливуда вместе с Джеймсом Ганном во время премьеры первой части фильма «Стражи галактики». Персонаж Ракета впервые появился в комиксах Marvel Preview # 7 в 1976 году. Он вдохновил группу The Beatles на написание песни Rocky Raccoon.

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