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В Азовском музее открывается выставка «Άγαθη τύχη! В добрый час!»

Культура

Эллинская культура оказала огромное влияние на развитие региона

Азов, Ростовская область, 8 февраля 2019, 15:36 — REGNUM  8 февраля Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике открывается выставка «Άγαθη τύχη! В добрый час!». Она познакомит посетителей с культурой, религиозными верованиями и основными занятиями эллинов на Боспоре.

На выставке представлено более 170 предметов: расписные вазы и их фрагменты из фондов Азовского музея-заповедника, а также копии сосудов, созданные крымскими, таманскими, ростовскими и таганрогскими мастерами на основе научных исследований.

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Культурная хроника
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