В Азовском музее открывается выставка «Άγαθη τύχη! В добрый час!»

Азов, Ростовская область, , 15:36 — REGNUM 8 февраля Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике открывается выставка «Άγαθη τύχη! В добрый час!». Она познакомит посетителей с культурой, религиозными верованиями и основными занятиями эллинов на Боспоре.

На выставке представлено более 170 предметов: расписные вазы и их фрагменты из фондов Азовского музея-заповедника, а также копии сосудов, созданные крымскими, таманскими, ростовскими и таганрогскими мастерами на основе научных исследований.