Часть сайтов удалила фильм про Ван Гога по требованию Роскомнадзора

Москва, , 15:21 — REGNUM Роскомнадзор обязал 143 сайта удалить из публичного доступа копии фильма «Ван Гог. На пороге вечности», роль великого живописца в котором исполнил актер Уиллем Дефо. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 59 ресурсов выполнили требование Роскомнадзора и удалили картину из сети. Последовать их примеру должны ещё 84 сайта. В российских кинотеатрах картину режиссера Джулиана Шнабеля начали показывать 7 февраля 2019 года.

Читайте также: Путин поздравил актрису Ирину Муравьёву с юбилеем

Напомним, мировая премьера фильма состоялась 3 сентября 2018 года. За исполнение роли Ван Гога Уиллем Дефо был удостоен премии Венецианского кинофестиваля. Также актера номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Читайте ранее в этом сюжете: Хью Джекман повысил градус издевательства в схватке с Райаном Рейнольдсом