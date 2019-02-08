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Часть сайтов удалила фильм про Ван Гога по требованию Роскомнадзора

Культура

Лента Джулиана Шнабеля вышла в российский прокат 7 февраля 2019 года

Москва, 8 февраля 2019, 15:21 — REGNUM  Роскомнадзор обязал 143 сайта удалить из публичного доступа копии фильма «Ван Гог. На пороге вечности», роль великого живописца в котором исполнил актер Уиллем Дефо. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 59 ресурсов выполнили требование Роскомнадзора и удалили картину из сети. Последовать их примеру должны ещё 84 сайта. В российских кинотеатрах картину режиссера Джулиана Шнабеля начали показывать 7 февраля 2019 года.

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Напомним, мировая премьера фильма состоялась 3 сентября 2018 года. За исполнение роли Ван Гога Уиллем Дефо был удостоен премии Венецианского кинофестиваля. Также актера номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

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