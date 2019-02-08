В России выйдет графический роман о легендах озера Байкал

Иркутск, , 16:23 — REGNUM Авторы Дмитрий Мироманов и Анастасия Жернакова представили свой графический роман «Барбрук. Легенды озера Байкал». Книга по мотивам легенд самого глубокого озера в мире уже собрала более 80 тыс. рублей на краудфандинговом сервисе Planeta.ru. Корреспондент ИА REGNUM выяснил подробности.

Графический роман «Барбрук. Легенды озера Байкал» станет сборник народных сказок и легенд, передававшихся из поколения в поколение. Пилотный выпуск расскажет историю богатыря Байкала и его дочери Ангары. Авторы обещают, что эта древняя история заиграет новыми красками на страницах книги.

«Легенды озера Байкал морально сложнее первой книги Бабрбук (которую мы презентовали 2 года назад), так как мы используем образы, складывающиеся в головах людей сугубо индивидуально», — объяснил автор книги Дмитрий Мироманов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Краудфандинговая кампания по сбору средств на печать книги идёт полным ходом. Цель — собрать 115 тыс. рублей, до её достижения осталось 29 дней.

«За треть времени мы собрали 2/3 необходимой суммы. Понимаю, конечно, принцип 80% к 20%, но пока все идет хорошо. Перевыполняем план!», — говорит Дмитрий Мироманов.

Автор относится к графическому роману с любовью и называет его «четвёртым ребёнком». Первый — сын, второй — книга «Стихи и рассказы пап», третий — «Бабрбук». От каждого из своих настоящих и названных проектов Дмитрий ждёт «великих свершений».

Напомним, что ранее компания Hobby World смогла собрать более пяти миллионов рублей при помощи краудфандинга. Вырученные средства пойдут на выпуск обновлённого журнала «Мир фантастики». Такой результат стал рекордом платформы CrowdRepublic для печатных изданий. Первый выпуск обновлённого журнала выйдет в 2019 году.

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