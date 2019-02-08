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30 лет спустя: в Пермском театре «У Моста» показали свой первый спектакль

Культура

Спектакль по пьесе Николая Эрдмана «Мандат» имеет непростую сценическую судьбу. За свои почти сто лет ставился он всего несколько раз и был воскрешён в 1988 году, став первым спектаклем Пермского театра «У Моста»

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30 лет спустя: в Пермском театре «У Моста» показали свой первый спектакль
Николай Эрдмон

Антон Исаков, 8 февраля 2019, 16:09 — REGNUM  

В репертуаре любого театра есть особенный спектакль, который играется с особым отношением и с особым отношением встречается зрителями. Для Пермского театра «У Моста» это «Мандат» по одноименной пьесе Николая Эрдмана. Именно с него началось победоносное шествие театра по городу и стране.

Произведение создано в далеком 1924 году, позднее было незаслуженно забыто и вновь напомнило о себе лишь в 1988 году в Перми.

Давно известно, что театр «У Моста» очень часто выполняет просветительскую функцию, наиболее ярким примером тому является творчество ирландского драматурга Мартина МакДонаха, впервые открытого для России именно в Перми, но, оказывается, просветительскую ношу «умостовцы» возложили на себя с самого начала своего существования.

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Мартин Макдонах
Иллюстрация: Театр У Моста
Мартин Макдонах

7 октября 1988 года в Перми появился новый театр, и открылся он показом давно забытой пьесы. Эксцентрическая комедия, повествующая о сложном процессе приспособления мещанской семьи к новой социальной реальности, вызванной Великой Октябрьской революцией, кажется на первый взгляд жутко крамольной, её сценическая судьба вроде бы это подтверждает, но в действительности это не вполне так.

Пьеса оказывается куда серьёзней, чем обычная сатира на неустроенную советскую действительность, её глубина и неоднозначность становятся залогом актуальности в любую эпоху. Поэтому и сегодня «Мандат» продолжает собирать аншлаги в театре «У Моста», а многие зрители расстраиваются, что увидеть постановку удается не так часто, как хотелось бы.

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Всеволод Мейерхольд. 1929
Иллюстрация: Wikimedia.org
Всеволод Мейерхольд. 1929

В далеком 1925 году, когда спектакль был поставлен театром имени Всеволода Мейерхольда, ситуация в стране была специфической: только-только отгремели последние залпы Гражданской войны, только рухнула корона Российской империи, поэтому говорить о каком-либо сформировавшемся новом, советском укладе жизни было рано. Неудивительно, что герои «Мандата» — представители семьи Гулячкиных — не смогли или не успели определиться, с кем они: с Коммунистической партией или с царём.

Выбор зависит от обстоятельств, в этом им помогает находчивость: специальная картина «Вечер в Копенгагене», на оборотной стороне которой скрывается не кто иной, как Карл Маркс, готовый в случае необходимости прийти на помощь нашим героям, если к ним в гости решат заглянуть настоящие коммунисты.

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Карл Маркс
Карл Маркс

В начале советской эпохи спектакль был показан внушительное число раз, но вскоре сошел с театральных подмостков и был забыт на 31 год. Что стало тому причиной, сказать сложно. Конечно, отчасти это было вызвано новыми представлениями о культуре, получившими название соцреализма, в рамки которых сложно было поместить эрдмановское творение. Могли ли в пьесе «Мандат» увидеть антисоветскую крамолу? При желании — конечно, но мне представляется, в ней ее совсем нет.

Приспособленцы из царских времен, трясущиеся над платьем императрицы и готовые ради комфорта позабыть о достоинстве, скорей дискредитируют монархию, нежели новую власть.

Да, в пьесе присутствуют и другие персонажи — представители партии, рабочие, но и они изображаются недостойными представителями своего класса, а значит, Эрдман выносит вердикт именно им, приспособленцам, а не строителям нового будущего.

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Спектакль Мандат
Иллюстрация: Httpteatr-umosta.ru
Спектакль Мандат

«Мандат» Эрдмана особенно актуален на стыке эпох, когда меняются правила игры и приходится подстраиваться под новые обстоятельства, колебаться вместе с курсом партии. Разоблачать злодеев прошлого, которым еще недавно сам целовал руки. Очень символично, что именно в 1956 год, год ключевого для судьбы страны XX съезда КПСС, спектакль вновь увидел жизнь. Однако шел также недолго и был забыт вновь на 30 с лишним лет, чтобы воскреснуть в Перми, а его воскрешение стало днем рождения Пермского театра «У Моста» — 7 октября 1988 года.

Первый спектакль театра оказался успешным, о чем свидетельствует его неувядаемая слава. Причиной удачи стали талант и смелость молодого режиссера, основателя театра Сергея Федотова, который впоследствии вспоминал, что партийные функционеры намекали на то, что неплохо было бы убрать из репертуара столь непростой спектакль.

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Сергей Федотов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сергей Федотов

Но времена уже были не те, за спектакли не сажали, а сама выродившаяся номенклатура, состоявшая из представителей семейства Гуляшкиных, с удовольствием ходила на, как ей казалось, крамольные спектакли и посмеивалась. В действительности — над самой собой.

Ведь именно советская элита формата 80-х годов развалила страну, державшуюся на красной идее, развалила ее своим неверием в эту идею, в верности которой она когда-то клялась. Зачем же она до поры до времени держала под сердцем столь ненавистный ей партийный билет? Об этом нам говорит Николай Эрдман, вложивший пророческий текст в уста своих героев:

Павел Сергеевич. Но вы забываете, мамаша, что при старом режиме меня за приверженность к новому строю могут мучительской смерти предать.

Надежда Петровна. Как же тебя предадут, если у тебя платье?

Павел Сергеевич. Ну, стало быть, при новом режиме за при­верженность к старому строю меня могут мучительской смер­ти предать.

Надежда Петровна. Как же тебя предадут, если ты в пар­тии?

Павел Сергеевич. Мамаша, значит, я при всяком режиме бес­смертный человек. Вы представьте себе, мамаша, какой из меня памятник может получиться. Скажем, приедут в Моск­ву иностранцы: «Где у вас лучшее украшение в городе?» — «Вот, скажут, лучшее украшение в городе». — «Уж не Петр ли это Великий?» — «Нет, скажут, поднимай выше, это Па­вел Гулячкин».

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Спектакль Мандат
Иллюстрация: Httpteatr-umosta.ru
Спектакль Мандат

Платье императрицы у Эрдмана — это как бы знак причастности к старому режиму, а партийный статус — к новому. Удивительно, но в 80−90-е ничего не изменилось, только теперь ты должен был проклинать то, что в 1925 году обязан был хвалить, и хвалить то, что обязан был проклинать. Такие вот метаморфозы в доме Гуляшкиных…

Примечательно, что свой премьерный спектакль «умостовцы» давали в здании Дворца культуры телефонного завода («Телта»), завод, который сегодня хотят снести все те же герои «Мандата».

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Стоит рассказать о любопытной истории, которая в абсолютно эрдмановском духе характеризует таких людей. О ней поведал бывший директор «Телты» Павел Курносов, руководивший дворцом как раз в те непростые перестроечные и постперестроечные годы.

«Здесь (в ДК «Телта») впервые проводились религиозные диспуты. Епископ Пермский и Соликамский попросил провести мероприятие в честь тысячелетия крещения Руси. Меня за это чуть из партии не выгнали. Такой шум подняли! Причем все, кто меня тогда долбали, сегодня в первых рядах в церкви стоят», — отмечает Курносов.

Действительно, все эти лица знакомы нам, они были на ответственных должностях в комсомоле, занимали важные идеологические посты, теперь самые рьяные из них с той же советской неукротимостью сражаются за переименование улиц в Перми, за снос объектов культурного наследия.

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ДК Тельта
Иллюстрация: Сергей Федотов
ДК Тельта

Вот в таком пророчестве и заключается сила русской литературы, сила творчества Николая Эрдмана, а также удивительная способность пермского театра «У Моста», отыскивать именно те пьесы для постановки, которые важны здесь и сейчас, но также оказываются важными в любое другое время.

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Театр у моста
Иллюстрация: Umosta.perm.ru
Театр у моста

Мне удалось посмотреть спектакль спустя 30 с небольшим лет после его премьеры в театре «У Моста». Актуален ли он сегодня, в 2019 году? На мой взгляд, это очевидно, но пусть каждый зритель сам сделает вывод после спектакля. Единственное, что нужно помнить: театр — это не про тех, кто на сцене, это и про нас с вами.

«Мандат» — это еще и спектакль-предупреждение: когда Гуляшкины начинают доминировать, то происходит непоправимое. Сперва они беснуются в своем безудержном карнавале, а потом становится очевидно, что это пир во время чумы, наследовать которому может лишь смерть. Постановка оканчивается своеобразным падением Вавилонской башни — катастрофой, необходимой для очищения этого мира от Гуляшкиных, иначе мир будет ими порабощен. Может быть, именно этого и не учёл Николай Эрдман, окончание пьесы которого разительно отличается от того, что происходит на пермской сцене.

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Вавилонская башня. Питер Брейгель Старший. 1563
Вавилонская башня. Питер Брейгель Старший. 1563

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regnum author Антон Исаков
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