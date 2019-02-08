Вышел первый трейлер женского спин-оффа «Плохих парней»

Нью-Йорк, США, , 13:17 — REGNUM В сеть выложили первый тизер спин-оффа (ответвление от основной франшизы) фильма «Плохие парни», главные роли в котором исполнят Габриэль Юнион и Джессика Альба. Ролик был опубликован 7 февраля на YouTube-канале проекта.

https://twitter.com/LAsFinestTV/status/1093527688722161664

В США сериал выйдет под официальным названием LA's Finest («лучшие из Лос-Анджелеса»), пилотный эпизод будет показан 13 мая 2019 года. Шоу будет состоять из 13 серий.

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Напомним, Габриэль Юнион повторит в нём роль Сид — младшей сестры Маркуса Бёрнетта (Мартин Лоуренс). Джессика Альба будет играть нового персонажа — девушку по имени Нэнси МакКенна, являющуюся армейским ветераном и детективом. В сериале также снимутся Зак Гилфорд, Дуэйн Мартин, Райан Макпартлин, Софи Рейнолдс и культовый актер Эрни Хадсон.

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