Тяжёлая, невосполнимая утрата: Матвиенко скорбит в связи со смертью Юрского

Москва, , 12:14 — REGNUM Работы народного артиста РСФСР Сергея Юрского, который запомнился зрителям в роли Остапа Бердера в «Золотом телёнке» и дяди Мити в картине «Любовь и голубе», спустя многие годы будут близки и дороги зрителям. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями по поводу кончины известного актёра и режиссёра, которую в адрес Государственного академического театра им. Моссовета направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Мы навсегда запомним Сергея Юрьевича как замечательного, искреннего и доброго человека, талантливого актёра и режиссёра, который был беззаветно предан своей профессии и своим зрителям до последнего дня», — говорится в тексте телеграммы.

По словам Матвиенко, о кончине народного артиста РФСФР она узнала с глубокой скорбью. Председатель Совфеда отметила огромный талант Юрского и назвала его уход «тяжёлой, невосполнимой утратой для российской культуры».

https://www.facebook.com/TeatrMossoveta/photos/a.346481365441206/2107895709299754/

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Мэр Москвы выразил соболезнования родным Сергея Юрского

Как сообщало ИА REGNUM, актёр и режиссёр Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве. Точная причина смерти пока не установлена, однако, по словам дочери артиста, он умер в результате остановки сердца. Последнее время Юрский сильно болел. В декабре 2018 года он был экстренно госпитализирован в больницу: у него поднялся сахар и была высокая температура.

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