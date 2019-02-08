Актерский состав приквела Kingsman пополнился новыми именами

Лос-Анджелес, США, , 12:02 — REGNUM Стало известно, что к проекту приквела Kingsman присоединились актеры Аарон Тейлор-Джонсон, Джемма Артертон и Том Холландер. Об этом 7 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1093766444851040256

Уже известно, что сюжет будущей картины расскажет о событиях времен Первой мировой войны. В центре повестования будет находиться молодой человек по имени Конрад — сын британского герцога. Его роль исполнит Харрис Дикинсон.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что в проекте также примут участие такие актёры, как Рэйф Файнс, Чарльз Дэнс и Даниэль Брюль. По имеющейся информации, дата премьеры картины назначена на ноябрь 2019 года. Ожидается, что фильм получит название «Kingsman: Большая игра».

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