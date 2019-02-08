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В театре «Современник» в Москве премьера «Дюма» по пьесе Ивана Охлобыстина

Культура

Режиссер-постановщик – Михаил Ефремов

Москва, 8 февраля 2019, 11:53 — REGNUM  8, 9, 13 и 22 февраля московский театр «Современник» представит премьеру «Дюма» по пьесе Ивана Охлобыстина. Трагикомедию поставил известный актер Михаил Ефремов. Сюжет вполне театральный и очень житейский: немолодые актеры всю жизнь играют в местном ТЮЗе «Трех мушкетеров». И на сцену они, кроме чисто символичных действий романа, выносят свои проблемы, переживания, неурядицы. Более того, автору удалось гармонично вплести в спектакль монологи из произведений Чехова, Шекспира, Ростана — то есть ролей, о которых они мечтали и которых им уже никогда не сыграть. В ролях — Александр Хованский, Олег Феоктистов, Сергей Гирин, Евгений Павлов, Дмитрий Смолев, Мария Анканова, Александр Рапопорт и другие. Сценограф — Евгений Митта.

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Культурная хроника
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