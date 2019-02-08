В Екатеринбурге ищут подрядчика на ремонт памятника «Седой Урал»

Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM В Екатеринбурге планируют отремонтировать постамент памятника «Седой Урал», который расположен на площади Обороны. Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок.

Заявки на проведения электронного аукциона от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 февраля. Сам аукцион пройдёт 15 февраля, а максимальная стоимость контракта составляет чуть более одного миллиона рублей.

Отметим, что также планируется реконструкция парка недалеко от площади Обороны. На эти цели выделено 378 тыс. рублей.

Напомним, что памятник «Седой Урал» один из самых молодых монументов в Екатеринбурге. Он был открыт в годовщину 60-летия победы в Великой Отечественной войне в 2005 году и посвящён уральцам, отправлявшимся на фронт с площади Обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в администрации Екатеринбурга заявили о планах реконструкции постамента памятника Ленину, уточнив, что проектная документация уже готова и стоимость работ обойдётся в 35 млн рублей. Информация об этом вызвала резонанс среди сторонников коммунистических идей, которые выразили опасения, что «под шумок» могут убрать памятник вождю мирового пролетариата с центральной площади Екатеринбурга.