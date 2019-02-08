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Звезда «Игры престолов» снимется в боевике про семью наемных убийц

Культура

На съемочной площадке Лена Хиди составит компанию Карен Гиллан

Лос-Анджелес, США, 8 февраля 2019, 11:22 — REGNUM  Актриса Лена Хиди, известная поклонникам сериала «Игра престолов» по роли Серсеи Ланнистер, присоединилась к проекту фильма Gunpowder Milkshake. Об этом 7 февраля сообщил портал Comicbook.

Таким образом, на съемочной площадке она составит компанию Карен Гиллан, которая подписала контракт в январе 2019 года. Название фильма можно перевести как «Пороховой молочный коктейль». По имеющейся информации, в фильме будет рассказана история нескольких поколений наемных убийц, главные роли в нём исполнят женщины. Отмечается, что по стилистике будущая картина будет похожа на «Убить Билла» и «Малыш на драйве».

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Ранее стало известно, что снимать картину будут Аарон Кешалес и Навот Папушадо, работавшие над созданием таких фильмов, как «Очень плохие парни», «Бешеные» и «Азбука смерти 2». Сценарий они написали в соавторстве с автором комиксов Эхудом Лавски.

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