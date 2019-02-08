Смольный соболезнует в связи со смертью Юрского, начинавшего в БДТ

Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Сергея Юрского его родным, близким, друзьям, коллегам и всем поклонникам творчества.

«Свою творческую деятельность Сергей Юрьевич начинал в Ленинграде, на сцене прославленного БДТ, он был актером «товстоноговского призыва», который подарил театральному миру немало блистательных звезд», — напомнил Беглов.

Он отметил, что Сергей Юрский создал множество образов исторических персонажей и современников в театре и кино, и «каждая его работа вызывала восторженные отклики зрителей».

Как отмечается на официальном сайте БДТ, Сергей Юрский был ведущим артистом «товстоноговской» труппы, и спектакли с его участием, как и режиссерские работы, навсегда останутся в истории Большого драматического театра.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве. По словам дочери актёра Дарьи Юрской, смерть её отца наступила в результате остановки сердца. Известно, что в последнее время Юрский сильно болел.

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