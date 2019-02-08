Пятница, 8 Февраля 2019 года
11:32:29 МСК

Смольный соболезнует в связи со смертью Юрского, начинавшего в БДТ

Культура

Он был ведущим артистом «товстоноговской» труппы

Смольный соболезнует в связи со смертью Юрского, начинавшего в БДТ
Иллюстрация: Bdt.spb.ru
Сергей Юрский в образе из спектакля БДТ

Санкт-Петербург, 8 февраля 2019, 11:20 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Сергея Юрского его родным, близким, друзьям, коллегам и всем поклонникам творчества.

«Свою творческую деятельность Сергей Юрьевич начинал в Ленинграде, на сцене прославленного БДТ, он был актером «товстоноговского призыва», который подарил театральному миру немало блистательных звезд», — напомнил Беглов.

Он отметил, что Сергей Юрский создал множество образов исторических персонажей и современников в театре и кино, и «каждая его работа вызывала восторженные отклики зрителей».

Как отмечается на официальном сайте БДТ, Сергей Юрский был ведущим артистом «товстоноговской» труппы, и спектакли с его участием, как и режиссерские работы, навсегда останутся в истории Большого драматического театра.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве. По словам дочери актёра Дарьи Юрской, смерть её отца наступила в результате остановки сердца. Известно, что в последнее время Юрский сильно болел.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Москвы выразил соболезнования родным Сергея Юрского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить