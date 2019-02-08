В Екатеринбурге проходит лаборатория культурных проектов Culturalica

Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM В Екатеринбурге проходит Всероссийская лаборатория культурных проектов. В обсуждении новых проектов, мировых трендов и глобальных проблем в сфере культуры принимают участие более тысячи человек из 50 городов страны. В рамках форума проходят десятки конференций, мастер-классов, встреч с ведущими режиссерами, актерами, продюсерами, художниками. Так как 2019 год является в России Годом театра, особое внимание на форуме уделяется вопросам привлечения зрителей, разнообразию постановок, появлению новых сценических площадок и многим другим.