Пятница, 8 Февраля 2019 года
10:55:22 МСК

В Екатеринбурге проходит лаборатория культурных проектов Culturalica

Культура

Особое внимание в 2019 году – развитию театрального искусства

Екатеринбург, 8 февраля 2019, 10:55 — REGNUM  В Екатеринбурге проходит Всероссийская лаборатория культурных проектов. В обсуждении новых проектов, мировых трендов и глобальных проблем в сфере культуры принимают участие более тысячи человек из 50 городов страны. В рамках форума проходят десятки конференций, мастер-классов, встреч с ведущими режиссерами, актерами, продюсерами, художниками. Так как 2019 год является в России Годом театра, особое внимание на форуме уделяется вопросам привлечения зрителей, разнообразию постановок, появлению новых сценических площадок и многим другим.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить