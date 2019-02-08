В театре «У Никитских ворот» в Москве премьера «Стеклянного зверинца»

Москва, , 10:20 — REGNUM 8 и 9 февраля художественный руководитель московского театра «У Никитских ворот» Марк Розовский представит свою последнюю работу — постановку пьесы знаменитого американского драматурга Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец». Это, по сути, воспоминание. Размышление о том, почему люди сами загоняют себя в одиночество, почему не могут приспособиться к жизни и научиться ей радоваться, почему смыслом существования становится внутренняя эфемерность. Пьеса была написаны в 1945 году и ее постановка стала одним из самых заметных явлений культуры послевоенного времени. В релизе на официальном сайте театра Марк Розовский отмечает: «Теннесси Уильямс рассказал про желание иметь мечту и о том, как важно идти к ней, не сворачивая на свет ложных маяков. Наш спектакль — опыт возвращения к глубинному психологическому театру как высшей ценности. Этот опыт требует мощных актерских изъявлений, и, я надеюсь, зритель получит в полной мере восхищение от игры наших актеров».

В ролях — Галина Борисова, Яна Прыжанкова, Александр Чернявский, Максим Якимов, Ника Пыхова и другие.