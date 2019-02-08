Посмертный клип рэпера Децла собрал уже больше 850 тыс. просмотров

Москва, , 10:19 — REGNUM Последний клип ушедшего из жизни рэпера Detsl aka Le Truk (Кирилла Толмацкого) с момента публикации 5 февраля 2019 года набрал на YouTube более 850 тыс. просмотров. Видео получило название Inferno.

Администрация канала сообщила при публикации видео, что умерший исполнитель планировал выложить этот ролик в сеть именно 5 февраля 2019 года. Отмечается, что он написал музыку к этой композиции самостоятельно, она должна была стать частью саундтрека фильма.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что после смерти Кирилла Толмацкого интерес к его фигуре и творчеству вырос в 10 раз. В частности, увеличилось количество скачиваний его треков с различных музыкальных сервисов.

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