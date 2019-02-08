147-летие Исторический музей отметит десятками бесплатных мероприятий

Москва, , 09:58 — REGNUM 9 и 10 февраля Государственный исторический музей отмечает 147-летие со дня основания. В честь этого в основном здании, в Музее Отечественной войны 1812 года, в Палатах бояр Романовых, в Покровском соборе пройдут десятки бесплатных экскурсий, выставок, лекций, выступлений музыкальных и театральных коллективов, игровых программ для детей, творческие встречи, мастер-классы, фотосессии, реконструкции. Принять участие во всех мероприятиях можно бесплатно. Среди акций можно выделить экскурсии «Игры Средневековья», «Пушкари на Руси», «Клады», «Ордена и награды Российской Империи», квесты и викторины «Лава купца», «Следствие ведут любители истории», «Жизнь в каменной веке» и, конечно, встречу творческой группой фильма «Тобол», снимающегося прямо сейчас по роману Алексея Иванова.