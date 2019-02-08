До того, как стать известным, Крис Пратт доедал за клиентами ресторана

Лос-Анджелес, США, , 09:45 — REGNUM Крис Пратт признался, что до начала своей кинокарьеры, когда он работал официантом в ресторанах компании Bubba Gump Shrimp Co., он часто доедал креветки с тарелок клиентов. Публикацию с фотографией и соответствующим комментарием актер разместил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BthB5n-lyjj/

Рестораны Bubba Gump Shrimp Co. специализируются на продаже блюд из азиатских морепродуктов. Пратт призвал своих поклонников всегда оставлять официантам компании чаевые, причем, желательно, чтобы их размер был не менее 20% от стоимости заказа. Также, помня о своем опыте, он попросил их оставлять на блюде немного креветок.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Крис Пратт сильно нервничал, когда просил у Арнольда Шварценеггера руку и сердце его дочери Кэтрин. Сам Шварценеггер признался, что он очень любит будущего зятя и считает его потрясающим.

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