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До того, как стать известным, Крис Пратт доедал за клиентами ресторана

Культура

Актер вспомнил, как он когда-то работал официантом

Лос-Анджелес, США, 8 февраля 2019, 09:45 — REGNUM  Крис Пратт признался, что до начала своей кинокарьеры, когда он работал официантом в ресторанах компании Bubba Gump Shrimp Co., он часто доедал креветки с тарелок клиентов. Публикацию с фотографией и соответствующим комментарием актер разместил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BthB5n-lyjj/

Рестораны Bubba Gump Shrimp Co. специализируются на продаже блюд из азиатских морепродуктов. Пратт призвал своих поклонников всегда оставлять официантам компании чаевые, причем, желательно, чтобы их размер был не менее 20% от стоимости заказа. Также, помня о своем опыте, он попросил их оставлять на блюде немного креветок.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Крис Пратт сильно нервничал, когда просил у Арнольда Шварценеггера руку и сердце его дочери Кэтрин. Сам Шварценеггер признался, что он очень любит будущего зятя и считает его потрясающим.

Читайте ранее в этом сюжете: Крис Пратт рассказал, как он просил у Шварценеггера руку и сердце дочери

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