В Крыму хотят засудить скандально известного режиссера Эдуарда Боякова

Симферополь, , 09:26 — REGNUM Корпорация развития Крыма подаст в суд на известного театрального режиссёра и продюсера, художественного руководителя МХАТ им. Горького Эдуарда Боякова, чтобы взыскать с него пеню за провал сроков принятия концепции проекта культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «КРРК».

"Исполнитель разработал концепцию позже оговоренных сроков, из-за чего в 2017 году её принять так и не удалось, а субсидия, выделенная из бюджета республики, не была использована», — отметили в «КРРК».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, творческая группа Эдуарда Боякова выиграла открытый конкурс на разработку концепции культурно-исторического и туристического центра «Коктебель-парк» в июле 2017 года.

До этого Бояков руководил Воронежской академией искусств, где за два года работы его команды также ни один из проектов не был доведён до конца. Местным жителям московский «культуртрегер» запомнился преимущественно многочисленными скандалами.

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