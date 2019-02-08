Сценарист «Афони» и «Белого тигра» отсудил у «Ленфильма» 2,2 млн рублей

Лос-Анджелес, США, , 08:39 — REGNUM Автору сценария фильма «Афоня» Александру Бородянскому удалось отсудить у «Ленфильма» 2,2 млн рублей. Причиной подачи иска стало неисполнение обязательств по договору со стороны студии. Об этом 7 февраля сообщил «Взгляд».

Подробности о сути претензий Бородянского к кинокомпании пока что не сообщаются. Он работал над проектом картины «Три дня до весны» о первой зиме блокадного Ленинграда. Работа над этим фильмом была закончена в январе 2017 года.

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Напомним, зрителям Александр Бородянский знаком, в том числе, по таким картинам, как «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Маленький гигант большого секса» и «Ворошиловский стрелок». В 1994 году он получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

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