Вышел новый трейлер фильма «Кладбище домашних животных» по Стивену Кингу

Лос-Анджелес, США, , 08:23 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures выложила в сеть трейлер нового фильма ужасов «Кладбище домашних животных» по книге известного писателя Стивена Кинга. Видео было опубликовано 7 февраля на YouTube-канале Paramount Pictures Россия.

Главные роли в картине исполнили Джейсон Кларк, Джон Литгоу и Эми Стаймец. В качестве режиссеров выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер. Сюжет расскажет зрителям о том, как семья, переехавшая в дом, расположенный в сельской местности, хоронит свою кошку на расположенном неподалеку кладбище домашних животных. С этого начинается череда зловещих событий.

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Напомним, первая экранизация книги Стивена Кинга вышла в 1989 году, сняла её режиссёр Мэри Ламберт. При бюджете $11,5 млн картина смогла собрать в кинотеатре более $57 млн.

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